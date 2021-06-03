Мясо с бактериями кишечной палочки выявлено в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Мясо с бактериями группы кишечной палочки выявлено в Нижегородской области. Об этом сообщили в ФГБУ "Нижегородский референтный центр".

Согласно информации, на территории региона проходило исследование говядины, произведенной в Республике Марий Эл.

В результате исследований в трех пробах были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Наличие БГКП в продуктах свидетельствует либо о микробиологическом загрязнении исходного сырья, либо о несоблюдении срока годности товара или же о нарушении температурного режима хранения продукта.

Результаты исследований направлены в управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Напомним, что ранее кишечная палочка была обнаружена в нижегородском сливочном масле.