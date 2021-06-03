Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 30 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
30 июня 2021 11:33  [6] "ЭнергосбыТ Плюс" выявит лучшие УК и ТСЖ в Дзержинске и Кстове
30 июня 2021 11:18  [38] Группы для детей-аллергиков появятся в шести детсадах Нижнего Новгорода
30 июня 2021 10:28  [132] Мясо с бактериями кишечной палочки выявлено в Нижегородской области
30 июня 2021 09:50  [179] Фасад бывшей фабрики "Маяк" в Нижнем Новгороде отреставрируют к августу
30 июня 2021 09:41  [111] Выпускники НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде получат дипломы индивидуально
29 июня 2021 19:51  [380] Нижегородская область получит дополнительно 700 млн рублей на ремонт дорог
29 июня 2021 19:16  [388] Молодёжный форум ПФО "iВолга-2021" перенесли на август 2021 года
29 июня 2021 18:53  [426] Юрий Шалабаев предложил создать реестр доступных объектов и территорий для стрит-арта в Нижнем Новгороде
29 июня 2021 17:22  [1154] Известный нижегородский журналист Константин Барановский скончался на 52 году жизни
29 июня 2021 16:57  [1112] Приоритетные площадки для комплексного развития территорий выбрали в Нижнем Новгороде
Общество

Мясо с бактериями кишечной палочки выявлено в Нижегородской области

30 июня 2021 10:28  [132] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Мясо с бактериями группы кишечной палочки выявлено в Нижегородской области. Об этом сообщили в ФГБУ "Нижегородский референтный центр".

Согласно информации, на территории региона проходило исследование говядины, произведенной в Республике Марий Эл.

В результате исследований в трех пробах были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Наличие БГКП в продуктах свидетельствует либо о микробиологическом загрязнении исходного сырья, либо о несоблюдении срока годности товара или же о нарушении температурного режима хранения продукта.

Результаты исследований направлены в управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Напомним, что ранее кишечная палочка была обнаружена в нижегородском сливочном масле.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Продовольствие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph