Глеб Никитин поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве газа на улице Светлоярской Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Глеб Никитин поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве газа на улице Светлоярской



В частности, губернатор Нижегородской области проучил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову взять на личный контроль оказание медпомощи пострадавшим.

Другому заместителю - Дмитрию Краснову и главе города Юрию Шалабаеву он поручил выехать на место происшествия и принять все необходимые меры для оказания помощи эвакуированным жильцам, их временному размещению.

На данный момент Дмитрий Краснов и Юрий Шалабаев работают на месте происшествия и координируют ход работ.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при взрыве газа в Сормовском районе утром 2 июля.