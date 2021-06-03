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Политика

Глеб Никитин поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве газа на улице Светлоярской

02 июля 2021 08:40  [68] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Глеб Никитин поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве газа на улице Светлоярской

В частности, губернатор Нижегородской области проучил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову взять на личный контроль оказание медпомощи пострадавшим.

Другому заместителю - Дмитрию Краснову и главе города Юрию Шалабаеву он поручил выехать на место происшествия и принять все необходимые меры для оказания помощи эвакуированным жильцам, их временному размещению.

На данный момент Дмитрий Краснов и Юрий Шалабаев работают на месте происшествия и координируют ход работ.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при взрыве газа в Сормовском районе утром 2 июля.

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Теги:
Взрыв газа
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