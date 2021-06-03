Глеб Никитин поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве газа на улице Светлоярской
В частности, губернатор Нижегородской области проучил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову взять на личный контроль оказание медпомощи пострадавшим.
Другому заместителю - Дмитрию Краснову и главе города Юрию Шалабаеву он поручил выехать на место происшествия и принять все необходимые меры для оказания помощи эвакуированным жильцам, их временному размещению.
На данный момент Дмитрий Краснов и Юрий Шалабаев работают на месте происшествия и координируют ход работ.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали при взрыве газа в Сормовском районе утром 2 июля.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+