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Пострадавшие в результате взрыва газа в Нижнем Новгороде находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По его словам, в результате ЧП пострадали три человека - мужчины в возрасте 41-ого, 44-х и 70-ти лет.
"У двух пострадавших сильные термические ожоги. Они госпитализированы в ПИМУ. Третий мужчина на данный момент находится в больнице №39 Нижнего Новгорода", - сказал Глеб Никитин.
Он также добавил, что состояние всех пострадавших оценивается тяжелое.
Ранее сообщалось, что взрыв газа произошёл утром 2 июля в Сормовском районе Нижнего Новгорода.
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