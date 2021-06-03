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Происшествия

Пострадавшие в результате взрыва газа в Нижнем Новгороде находятся в тяжелом состоянии

02 июля 2021 09:05  [99] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пострадавшие в результате взрыва газа в Нижнем Новгороде находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, в результате ЧП пострадали три человека - мужчины в возрасте 41-ого, 44-х и 70-ти лет.

"У двух пострадавших сильные термические ожоги. Они госпитализированы в ПИМУ. Третий мужчина на данный момент находится в больнице №39 Нижнего Новгорода", - сказал Глеб Никитин.

Он также добавил, что состояние всех пострадавших оценивается тяжелое.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошёл утром 2 июля в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

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Теги:
Взрыв газа
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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