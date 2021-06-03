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Общество

Золотые медали получат 732 нижегородских выпускника 2021 года

02 июля 2021 16:59  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Медалью «За особые успехи в учении" в Нижнем Новгороде наградят 732 выпускников этого года. Об этом рассказали в городском департаменте образования.

В администрации уточнили, что 2 июля завершился основной период сдачи ЕГЭ. Всего итоговую аттестацию в Нижнем Новгороде прошли более 6 тысяч выпускников. Из них 5 792 выпускника сдавали ЕГЭ для поступления в вуз, 253 - только для получения аттестата о среднем общем образовании.

Наиболее востребованными предметами по выбору среди нижегородских учащихся стали: обществознание (его выбрали 2 942 выпускника), физика (1 536), английский язык (1 326), информатика (1 200) и история (1 053).

Директор городского департамента образования Владимир Радченко уточнил, что максимальное количество баллов получили 110 школьников. Из них по литературе - 39 (в прошлом году - 28), по русскому языку - 61 (в прошлом году - 71), по химии - 6 (в прошлом году - 3), по математике - 4 (в прошлом году никому не удалось получить сто баллов по этому предмету).

В департаменте отметили, что в Нижнем Новгороде были задействованы 27 пунктов проведения экзаменов в режиме онлайн и 11 пунктов проведения на дому в режиме офлайн.

Ранее сообщалось, что результаты ЕГЭ 11 нижегородских выпускников аннулированы. В частности, непосредственно с экзаменов удалили восемь нижегородцев. Ещё у троих человек результаты экзамена аннулировали позднее, как только был выявлен факт нарушения порядка проведения ЕГЭ.

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Теги:
ЕГЭ Награды Образование
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