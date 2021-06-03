Более 70 тысяч доз вакцины "Спутник V" поступило в Нижегородскую область

Об этом министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Instagram.
По его словам, минувшей ночью на склад в регион поступила вакцина "Спутник V" в количестве 71 400 доз.
"Сразу же запущена система маркировки препаратов и распределение в медицинские организации области", - написал Давид Мелик-Гусейнов.
Ранее сообщалось, что вакцины "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" закончились в Нижегородской области.
Кроме того, по словам министра, в регионе в скором времени появится и вакцина "Спутник Лайт" - сейчас ведутся подготовительные работы по организации первых поставок. Он сообщил, что ею лучше всего ревакцинироваться после прививки "Спутником V".
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