Более 70 тысяч доз вакцины "Спутник V" поступило в Нижегородскую область Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Об этом министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, минувшей ночью на склад в регион поступила вакцина "Спутник V" в количестве 71 400 доз.

"Сразу же запущена система маркировки препаратов и распределение в медицинские организации области", - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее сообщалось, что вакцины "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" закончились в Нижегородской области.

Кроме того, по словам министра, в регионе в скором времени появится и вакцина "Спутник Лайт" - сейчас ведутся подготовительные работы по организации первых поставок. Он сообщил, что ею лучше всего ревакцинироваться после прививки "Спутником V".