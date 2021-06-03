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Общество

Вакцины "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" закончились в Нижегородской области

01 июля 2021 18:25  [184] Общество

Фото: с сайта kovivak.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Объёмы вакцин "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" в Нижегородской области закончились. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram.

Глава Минздрава добавил, что предварительная запись на эти вакцины приостанавливается. Область будет ждать поставку следующих партий.

В регионе при этом продолжается вакцинация препаратом "Спутник V" добавил Мелик-Гусейнов. В ближайшие пять дней ожидается очередная поставка в объёме 50 тысяч доз.

Кроме того, по словам министра, в регионе в скором времени появится и вакцина "Спутник Лайт" - сейчас ведутся подготовительные работы по организации первых поставок. Он сообщил, что ею лучше всего ревакцинироваться после прививки "Спутником V".

Напомним, обязательная вакцинация от коронавируса введена для ряда граждан в Нижегородской области согласно постановлению главного санитарного врача по региону Наталии Кучеренко. Эта мера касается работников различных сфер, которые по роду деятельности контактируют с большим количеством людей.

Глава региона Глеб Никитин отметил, что темпы вакцинации в регионе резко возросли. "Пока растёт и число заболевших, но при активной прививочной кампании и соблюдении необходимых мер безопасности ситуация обязательно стабилизируется”, - заявил он. Так, 28 июня был зафиксирован рекорд по суточной вакцинации от коронавируса в Нижегородской области.

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Теги:
Вакцина Здравоохранение Медицина и здоровье
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