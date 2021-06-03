Антинаркотический проект студенток НГПУ получил грантовую поддержку правительства Нижегородской области Общество

Антинаркотический проект студенток НГПУ им. Минина получил грантовую поддержку правительства Нижегородской области. Об этом сообщает управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Нижегородской области.

Согласно информации, проект студенток - Ксении Ивановой, Арины Бугровой и Анастасии Кулемалиной "Мир твоих возможностей" стал одним из победителей конкурса в номинации "Развитие социальных лифтов и профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие". Конкурс молодежных проектов и инициатив "Драйверы роста" проводился министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Как отметили в управлении по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Нижегородской области, авторы проекта имеют опыт добровольческой деятельности в рамках волонтерского объединения "Межвузовский антинаркотический волонтерский отряд", действующего при поддержке управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД, областной антинаркотической комиссии и межвузовской комиссии при совете ректоров вузов Нижегородской области. Из бюджета региона на поддержку выделено 195 тысяч рублей.

Проект направлен на формирование и развитие волонтерского антинаркотического движения, информирование подростков и молодежи в формате "сверстник - сверстнику" о правовых и социальных последствиях наркомании.

В рамках проекта планируется организовать обучение группы волонтеров из 25 человек; провести 58 антинаркотических мероприятий в школах, вузах и ссузах Нижнего Новгорода и Бора с участием около 4 700 человек; 5 круглых столов и конференций, направленных на повышение эффективности антинаркотической деятельности и поиск новых форм антинаркотической пропаганды. Кроме того, информационная поддержка проекта предполагает разработку и продвижение аккаунта и логотипа антинаркотического волонтерского движения в социальных сетях.