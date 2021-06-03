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Общество

Росприроднадзор проводит проверку после пожара на Гребном канале в "Усадьбе Банная"

05 июля 2021 14:15  [130] Общество

Фото: управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Росприроднадзор проводит проверку после пожара на Гребном канале в "Усадьбе Банная". Об этом сообщает межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Согласно информации, ведомство проводит проверку в акватории р. Волги, где накануне произошел пожар в банном комплексе, расположенном на пришвартованном к берегу дебаркадере.

Отмечается, что сотрудники ведомства выехали на место происшествия и осмотрел акваторию реки и прилегающую береговую полосу. Также был осуществлен отбор проб воды для дальнейшей оценки возможного негативного влияния происшествия на водный объект.

В настоящее время ожидаются результаты анализов, по итогам этой работы будет принято решение о дальнейших действиях ведомства.

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Теги:
Река Росприроднадзор
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