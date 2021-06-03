Фото:
Росприроднадзор проводит проверку после пожара на Гребном канале в "Усадьбе Банная". Об этом сообщает межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.
Согласно информации, ведомство проводит проверку в акватории р. Волги, где накануне произошел пожар в банном комплексе, расположенном на пришвартованном к берегу дебаркадере.
Отмечается, что сотрудники ведомства выехали на место происшествия и осмотрел акваторию реки и прилегающую береговую полосу. Также был осуществлен отбор проб воды для дальнейшей оценки возможного негативного влияния происшествия на водный объект.
В настоящее время ожидаются результаты анализов, по итогам этой работы будет принято решение о дальнейших действиях ведомства.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+