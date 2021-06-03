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Культура и отдых

Планировку здания Речного вокзала в Нижнем Новгороде изменили для выставочного пространства "Река-Река"

05 июля 2021 16:07  [56] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Планировку здания Речного вокзала в Нижнем Новгороде изменили для выставочного пространства "Река-Река". Об этом стало известно в ходе награждения сотрудников Волжского пароходства в честь Дня работников морского и речного флота и закрытого показа выставочного пространства 5 июля 2021 года.

Как рассказал архитектор проекта (дизайн лаборатория "MISH Studio") Михаил Маслов, первый этаж здания был освобожден от офисных помещений, которые находились там ранее. Общая площадь нового пространства составляет около 320 кв. м. Кроме того, в выставочное пространство будут вести оба существующих входа.

"Важной задачей было связать площадь Маркина и Нижневолжскую набережную. Мы открываем второй вход и делаем сквозной проход. Визуально мы связываем пространство реки и пространство города", - пояснил архитектор.

В постоянную экспозицию выставочного пространства "Река-Река" вошли 15 экспонатов, представляющих ретроспективу "Волжского пароходства". Часть из них ранее выставлялись в музее судоходной компании. Экспонаты сопровождаются видеорядом. 

(фото: НИА "Нижний Новгород")

"Здесь можно будет познакомиться с историей пароходства - и в целом судоходства, которое неразрывно связано с историей нашего города. "Река-Река", я надеюсь, станет новой достопримечательностью города", - отметил директор "Волжского пароходства" Юрий Гильц.

По его словам, впоследствии экспозиция будет дополняться. В частности, в ней должны появиться макеты не только исторического, но и нового флота.

Кроме того, пространство будет принимать временные выставки. Планируется, что площадка будет работать в сотрудничестве с другими музеями, творческими сообществами и отдельными художниками, чтобы музейное пространство было интересно нижегородцам на протяжении всего времени.

(фото: НИА "Нижний Новгород")

Первой временной экспозицией станут результаты этнографической экспедиции "Бурлацкий на Волге. Дорогами Максима Дмитриева". 

Официальное открытие новой площадки для всех жителей и гостей города запланировано в конце текущей недели. Музей будет работать бесплатно в будни и выходные с 8:00 до 9:00.

Отметим, что до настоящего времени проход в здание был доступен только для работников "Волжского пароходства".

СПРАВКА:

Здание речного вокзала построено на месте дебаркадеров в 1962-1964 годах. Архитекторами выступили М. Чурилин и Л. Смирнова. В 2002-2003 году здание было частично перестроено: по бокам появились полукруглые башни-ротонды. По форме вокзал теперь напоминает судно.

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Теги:
История Музеи Судоходство
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