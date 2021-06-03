Вирус АЧС зарегистрирован в Сергачском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл.
Согласно информации, 5 июля при проведении лабораторных исследований материала, доставленного из личного подсобного хозяйства по содержанию домашних свиней в с. Старая Березовка, был выявлен вирус африканской чумы свиней.
В настоящее время проводится первичный комплекс противоэпизоотических мероприятий направленный на купирования очага инфекции, проведение вынужденной дезинфекции подворья, уничтожения трупов свиней. Так же специальная комиссия выяснят все обстоятельства возникновения АЧС.
В ближайшее время состоится заседание комиссии по организации охраны территории Нижегородской области от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и пограничных областей, на котором будет рассмотрена сложившаяся ситуация и принят план по ликвидации АЧС.
Напомним, что ранее вспышка вируса АЧС была зарегистрирована в Воротынском районе.
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