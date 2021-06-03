Порядка 10 амбротипных снимков нижегородцев сделает фотохудожник в рамках экспедиции по маршруту Максима Дмитриева Культура и отдых

Процесс создания амбротипа

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Порядка 10 амбротипов (прим. снимки, полученные путем амбротипии) планируется сделать в Нижегородской области в рамках этнографической экспедиции "Бурлацкий на Волге. Дорогами Максима Дмитриева". Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказал фотохудожник Миша Бурлацкий в преддверии старта водной части экспедиции 5 июля 2021 года.

Фотоэкспедиция двигается по местам, запечатленным известным фотографом XIX - начала XX века Максимом Дмитриевым, от Санкт-Петербурга до Астрахани. Результатом станет серия амбротипов о жителях Поволжья и авторский фильм.

Большую часть пути команда из пяти человек во главе с фотографом Мишей Бурлацким и режиссером Александрой Андроновой проделают на автомобилях. Так, до Нижнего Новгорода они добрались именно таким способом. Участок пути до Казани члены экспедиции проделают на теплоходе "Волга", предоставленном "Волжским пароходством". Затем они снова пересядут на автомобиль.

"Амбротипия появилась в Англии в 1851 году, и пришла на смену дагеротипии. Эту технологию изобрел художник и фотограф Фредерик Арчер, поскольку дагеротипия была дорогой и вредной. Художники тогда жили интересной, но короткой жизнью. При проявлении фотографии использовалась ртуть. Здесь эмульсия на основе эфира. Она позволила большому количеству людей приобщится к фотографии. Максим Дмитриев использовал эти процессы, когда учился у Андрея Карелина. В дальнейшем он перешел на более современные процессы. Мы не ставили себе целью повторить фотографии Максима Дмитриева. Мы отправляемся в экспедицию, чтобы снять людей, населяющих Волгу сегодня", - пояснил собеседник агентства.

Отметим, что Миша Бурлацкий работает в технике мокро-коллодионной фотографии, визуально напоминающей работы Дмитриева в его знаменитой Волжской коллекции.

Фотограф рассказал, что для экспедиции подготовил около 200 стекол, из которых уже отснято около 30. Несколько снимков приходится на Нижний Новгород.

"В Нижнем Новгороде снимем где-то десять. Это много. По сути город - осевой центр нашей экспедиции", - отметил Миша Бурлацкий.

На амбротипы фотографа уже попали экскурсоводы музея самоваров в Городце, художник, работающий в стиле стрит-арта, рабочие, восстанавливающие город, руководство "Волжского пароходства". В планах - сделать снимки нижегородских сапсерферов и сотрудников компании "НоваКард" на фоне Ромодановского вокзала.

Презентация проекта пройдет осенью 2021 года и будет приурочена к 800-летию Нижнего Новгорода и 175-летию Русского Географического Общества. Фотовыставки и кинопоказы пройдут в штаб-квартирах Русского географического общества в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, а также в новом выставочном пространстве "Река-Река" в здании бывшего Речного вокзала, "Кинофактуре" и Русском музее фотографии.

(процесс проявки амбротипа, фото: НИА "Нижний Новгород")

(амбротип, запечатлевший нижегородского стрит-арт художника, фото из группы экспедиции в соцсети ВКонтакте)

СПРАВКА (из группы экспедиции в соцсети ВКонтакте):

Максим Дмитриев – знаменитый фотохудожник, который жил и работал в России на рубеже конца XIX - начала XX века. Дмитриев прославился тем, что совершил целую серию фотоэкспедиций по бассейну Волги. Благодаря им сохранились виды и типы народов Поволжья, которые населяли великую русскую реку в то время.



В рамках экспедиции фотохудожник – современный амбротипист Миша Бурлацкий отправится по маршрутам Дмитриева, чтобы снять типы народов, населяющих Волгу сегодня. Благодаря технологии XIX века и мастерству Миши Бурлацкого зрители смогут увидеть Волгу и людей близко к тому, как их видел Максим Дмитриев больше 120 лет назад.