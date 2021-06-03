Нижегородские учёные разработали титановые сплавы с рекордной прочностью и коррозионной стойкостью Общество

Фото: Пресс-служба ННГУ им. Н.И. Лобачевского

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Учёные ННГУ имени Н.И. Лобачевского разработали сплавы, имеющие рекордную прочность и коррозионную стойкость. Элементы конструкций, изготовленные из таких сплавов, подойдут для работы в условиях в том числе повышенных нагрузок, а также иметь меньшую стоимость по сравнению с промышленными аналогами. Об уникальной разработке рассказали в пресс-службе университета.

Титановые сплавы используют, в основном, для изготовления изделий, работающих в агрессивных коррозионных средах. Поэтому они широко применяются в авиации, атомной и нефтехимической промышленности.

Применение титана в биомедицинской промышленности, например, для изготовления протезов и имплантов, также считается очень перспективным, уверены учёные.

Заведующий лабораторией диагностики материалов Научно-исследовательского физико-технического института ННГУ Алексей Нохрин. раскрыл подробности научной работы. Он рассказал, что коррозионной стойкости титанового сплава обычно добиваются путём сложного легирования титановых сплавов, например, дорогими металлами платиновой группы (рутений, палладий и другие), что сказывается на стоимости конечного материала.

А для повышения прочности титановые сплавы подвергают большим деформациям, формируя в них очень малое субмикронное зерно. Но такой метод не подходит для сплавов, работающих при высоких температурах, например, в авиации и атомной энергетике, пояснил Алексей Нохрин

Нижегородские учёные применяли метод высокоскоростного электроимпульсного плазменного спекания, когда специально приготовленные порошки на высокой скорости нагреваются путём пропускания импульсов тока очень большой мощности при одновременном приложении давления. Благодаря этому методу им удалось сформировать однородную высокоплотную структуру в трёх видах титановых сплавов, которые можно применять в биомедицине (титан ВТ1-0), атомной энергетике (сплав ПТ-3В) и в авиации (сплав ВТ-6).

Титановые сплавы, полученные в ННГУ, имеют рекордные значения предела прочности и твёрдости, а также очень высокую стойкость против электрохимической и горячей солевой коррозии - в полтора–два раза выше, чем у промышленных сплавов.

Ранее сообщалось, что учёные из Приволжского медицинского университета (ПИМУ) разработали программно-аппаратный комплекс для определения состояния организма человека. Он способен показать степень адаптации организма к условиям окружающей среды, то есть, определить, насколько человек готов к определенной рабочей, физической, медикаментозной нагрузке.