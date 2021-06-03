Производство экополимера для термосклеивания упаковки откроют в Дзержинске Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Производство экополимера для термосклеивания упаковки откроют в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщили в корпорации развития Нижегородской области.

Согласно информации, полимерный состав на водной основе разработало ООО "Компания Хома".

Новый состав, в отличие от применяемого на производствах упаковочного полиэтилена, отличается экологичностью и безопасностью. Он придает упаковочной бумаге гидрофобизирующие свойства и защищает ее от воздействия воды и жиров. Инновационная разработка позволяет выпускать термосвариваемые бумаги для производства готовой продукции. Бумагу с барьерным слоем можно применять в производстве упаковки, непосредственно контактирующей с пищевыми продуктами.

Компания будет выпускать продукцию с использованием новой технологии на предприятии в Дзержинске, на новой опытно-производственной линии, на которой в мае 2021 года начался выпуск сополимер-акриловых дисперсий специального назначения.

Отметим, что данная разработка включена в план по импортозамещению и обозначена в перечне высокотехнологичной продукции.

"Чтобы быть востребованным на рынке, важно учитывать покупательский спрос, который в настоящее время в большей степени ориентирован на экоматериалы. Требования к экологичности постоянно растут: в Госдуму уже внесен законопроект, обязывающий производителей полностью утилизировать выпущенную упаковку. Такие проекты стимулируют рынок к переходу на выпуск безопасной в экологическом плане продукции", - отметил гендиректор корпорации развития Тимур Халитов.

Напомним, что корпорация развития Нижегородской области создана по инициативе губернатора региона Глеба Никитина. Организация действует по принципу "одного окна" для инвесторов.