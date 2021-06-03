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Общество

Бюст императора Александра II установлен в исторической части Городца

06 июля 2021 10:28  [100] Общество

Фото: Ольга Белова

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Бюст императора Александра II установлен в исторической части Городца. Об этом сообщили в администрации Городецкого района.

Согласно информации, открыли памятник глава МСУ Александр Мудров и инициатор проекта установки бюста - президент некоммерческого благотворительного фонда "Наследие" Леонид Решетников.

"В Городце достаточное количество уникальных зданий и культурных объектов, аналогов которых больше нигде не найти. Сейчас мы разрабатываем общую концепцию благоустройства исторического центра Городца: мы постараемся выделить самобытные черты города, сделать его привлекательнее с архитектурного и туристического ракурсов", - подчеркнул Александр Мудров.

Глава района отметил, что поклонный камень "Единения Православной Руси", ранее находившийся на месте бюста Александру II, по-прежнему останется на набережной и будет торжественно открыт после завершения реконструкции.

СПРАВКА:
Нижегородская область тесно связана с реформами Александра II. Так, с инициативой провести крестьянскую реформу в 1857 году выступили именно нижегородские дворяне. Год спустя Александр II лично поблагодарил дворянство Нижегородской губернии за эту инициативу, послужившую толчком к отмене крепостного права. В 2021 году исполняется 160 лет со дня отмены крепостного права в России.

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Теги:
Городец Памятники
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