Вакцинация для беременных не станет обязательной в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Вакцинация от коронавируса для беременных женщин в ближайшее время не станет обязательной в Нижегородской области. Об этом сообщила главный санитарный врач региона Наталия Кучеренко в ходе брифинга для СМИ 6 июля.

"Обязывать беременных вакцинироваться - такой задачи нет", - сказала она.

Что касается добровольной вакцинации, Наталия Кучеренко посоветовала проконсультироваться с врачом.

"Все прививки проводятся в соответствии с инструкцией к препарату. В каждом конкретном случае это определяется врачом", - пояснила санитарный врач.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов добавил, что режим самоизоляции для беременных отменять пока не планируется.

"Сейчас в повестке не стоит вопрос об отмене изоляции", - заявил он.

Напомним, беременные нижегородки обязаны работать дистанционно до 31 июля 2021 года.