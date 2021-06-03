Вакцинация для беременных не станет обязательной в Нижегородской области

Вакцинация от коронавируса для беременных женщин в ближайшее время не станет обязательной в Нижегородской области. Об этом сообщила главный санитарный врач региона Наталия Кучеренко в ходе брифинга для СМИ 6 июля.
"Обязывать беременных вакцинироваться - такой задачи нет", - сказала она.
Что касается добровольной вакцинации, Наталия Кучеренко посоветовала проконсультироваться с врачом.
"Все прививки проводятся в соответствии с инструкцией к препарату. В каждом конкретном случае это определяется врачом", - пояснила санитарный врач.
Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов добавил, что режим самоизоляции для беременных отменять пока не планируется.
"Сейчас в повестке не стоит вопрос об отмене изоляции", - заявил он.
Напомним, беременные нижегородки обязаны работать дистанционно до 31 июля 2021 года.
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