Новая поставка вакцины "КовиВак" в Нижегородскую область ожидается в июле Общество

Фото: с сайта kovivak.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новая поставка вакцины "КовиВак" в Нижегородскую область ожидается в июле. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в ходе брифинга для СМИ на тему вакцинации в регионе 6 июля 2021 года.

"Мы ожидаем поставку "КовиВак" ближе к концу июля. Но эта партия будет исчисляться буквально 1-2 тысячами упаковок, т.е. двукратных доз для одного человека. Это примерно по 20-30 доз на все поликлиники. Вакцина исчезнет в считаные секунды", - сказал он.

Министр отметил, что этой вакцины в настоящее время нет практически во всех субъектах Российской Федерации.

"Сейчас заводы-изготовители увеличивают объем производства, но тем не менее до конца года даже с повышенными темпами не будет достаточного объема. Надо прививаться тем, что есть. "Спутник V" - самая изученная вакцина. Ее эффективность признана более 50 странами, которые продолжают активно использовать ее в своей вакцинальной кампании. Не надо ждать, когда придут другие две вакцины. Есть известная поговорка, которая идет еще из древнего Рима - "Промедление смерти подобно". Ждать, когда придут вакцины, просто потому, что хочется привиться именно ими - смерти подобно. Надо идти и вакцинироваться", - заявил Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, вакцины "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" закончились в Нижегородской области. C начала июля их нет ни на складе, ни в поликлиниках.