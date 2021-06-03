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Более чем на 70% выполнено благоустройство территории нижегородской ярмарки. Об этом стало известно 6 июля во время инспекционной поездки министра культуры Нижегородской области Олега Берковича на объект.
Согласно информации, на объекте уже проложено 99% коммуникаций, в том числе 7 км электрокабеля, 800 метров водоотведения, завершнн ремонт водосточной сети.
На текущей неделе планируется приступить к озеленению территории, посадить многолетние и однолетние растения.
Еще 9 млн рублей направят на ремонт ярмарочного фонтана, который планируется отремонтировать к 19 августа.
По информации подрядчика, к 1 августа 95% всех работ на объекте будет завершено. На ярмарке ежедневно работают 55 человек и 8 единиц техники.
Ранее сообщалось, что новый логотип появился у Нижегородской ярмарки.
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