Более чем на 70% выполнено благоустройство территории нижегородской ярмарки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Более чем на 70% выполнено благоустройство территории нижегородской ярмарки. Об этом стало известно 6 июля во время инспекционной поездки министра культуры Нижегородской области Олега Берковича на объект.

Согласно информации, на объекте уже проложено 99% коммуникаций, в том числе 7 км электрокабеля, 800 метров водоотведения, завершнн ремонт водосточной сети.

На текущей неделе планируется приступить к озеленению территории, посадить многолетние и однолетние растения.

Еще 9 млн рублей направят на ремонт ярмарочного фонтана, который планируется отремонтировать к 19 августа.

По информации подрядчика, к 1 августа 95% всех работ на объекте будет завершено. На ярмарке ежедневно работают 55 человек и 8 единиц техники.

Ранее сообщалось, что новый логотип появился у Нижегородской ярмарки.