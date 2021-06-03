Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 6 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Культура и отдых
06 июля 2021 15:10  [89] Иван Ургант и Владимир Познер приедут в Нижний Новгород 16 июля
06 июля 2021 12:45  [530] "Мультипассы 800" начали выдавать в Нижнем Новгороде для прохода на массовые мероприятия
05 июля 2021 17:55  [384] Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 5 по 11 июля 2021 года
05 июля 2021 17:31  [417] Порядка 10 амбротипных снимков нижегородцев сделает фотохудожник в рамках экспедиции по маршруту Максима Дмитриева
05 июля 2021 16:07  [485] Планировку здания Речного вокзала в Нижнем Новгороде изменили для выставочного пространства "Река-Река"
03 июля 2021 11:12  [769] Фотовыставку к 800-летию Нижнего Новгорода открыли в Москве
02 июля 2021 15:52  [1878] Капремонт нижегородского ТЮЗа запланирован на 2022 год
01 июля 2021 16:31  [672] Новый фирменный стиль фестиваля "Горький fest" представлен в Нижнем Новгороде
01 июля 2021 14:16  [1931] Новое выставочное пространство открывается в здании Речного вокзала в Нижнем Новгороде
29 июня 2021 18:08  [891] Десять стрит-арт объектов появится в Нижнем Новгороде на местах съемок известных кинокартин
Культура и отдых

Иван Ургант и Владимир Познер приедут в Нижний Новгород 16 июля

06 июля 2021 15:10  [89] Культура и отдых

Фото: Instagram Ивана Урганта

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Известные телеведущие Иван Ургант и Владимир Познер приедут в Нижний Новгород 16 июля для съёмок документального проекта Первого канала "В поисках русского характера". Они проведут встречу в нижегородцами. Информацию об этом разместил в своём Instagram-аккаунте ведущий видеогида "Нижний 800" Алексей Молев.

"В поисках русского характера" — восьмисерийный документальный фильм. Его цель — исследование русского характера, многогранного и противоречивого.
В основу фильма ляжет путешествие Владимира Познера и Ивана Урганта на теплоходе по Волге — главной реке России. Во время этого путешествия съёмочная группа проекта посетит восемь поволжских городов. Встречи с их жителями, людьми разных возрастов, профессий и социального положения лягут в основу фильма.

Съёмки начнутся в 18:00 на площадке сквера им. Свердлова. Попасть на встречу можно лишь при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, справке о наличии антител или QR-кода о прохождении вакцинации от COVID-19 с портала госуслуг. Кроме того, посещение мероприятия возможно только по предварительной регистрации. Отмечается, что съёмки пройдут при поддержке департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода.

Алексей Молев также уточнил, что снимать процесс со стороны - даже на мобильные телефоны - будет запрещено.

Напомним, в Нижегородской области с 9 по 23 июля пройдёт фестиваль нового российского кино "Горький fest". Зрительские показы пройдут на 26 городских территориях, в том числе на Нижневолжской набережной и в Нижегородском театре драмы им. Горького. Кроме того, планируется организовать пять арт-площадок: Нижегородский острог, Красные казармы, заводы ГАЗ и "Красное Сормово", шахта в Арзамасе.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кинематограф Телевидение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph