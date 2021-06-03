Иван Ургант и Владимир Познер приедут в Нижний Новгород 16 июля Культура и отдых

Фото: Instagram Ивана Урганта

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Известные телеведущие Иван Ургант и Владимир Познер приедут в Нижний Новгород 16 июля для съёмок документального проекта Первого канала "В поисках русского характера". Они проведут встречу в нижегородцами. Информацию об этом разместил в своём Instagram-аккаунте ведущий видеогида "Нижний 800" Алексей Молев.

"В поисках русского характера" — восьмисерийный документальный фильм. Его цель — исследование русского характера, многогранного и противоречивого.

В основу фильма ляжет путешествие Владимира Познера и Ивана Урганта на теплоходе по Волге — главной реке России. Во время этого путешествия съёмочная группа проекта посетит восемь поволжских городов. Встречи с их жителями, людьми разных возрастов, профессий и социального положения лягут в основу фильма.

Съёмки начнутся в 18:00 на площадке сквера им. Свердлова. Попасть на встречу можно лишь при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, справке о наличии антител или QR-кода о прохождении вакцинации от COVID-19 с портала госуслуг. Кроме того, посещение мероприятия возможно только по предварительной регистрации. Отмечается, что съёмки пройдут при поддержке департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода.

Алексей Молев также уточнил, что снимать процесс со стороны - даже на мобильные телефоны - будет запрещено.

Напомним, в Нижегородской области с 9 по 23 июля пройдёт фестиваль нового российского кино "Горький fest". Зрительские показы пройдут на 26 городских территориях, в том числе на Нижневолжской набережной и в Нижегородском театре драмы им. Горького. Кроме того, планируется организовать пять арт-площадок: Нижегородский острог, Красные казармы, заводы ГАЗ и "Красное Сормово", шахта в Арзамасе.