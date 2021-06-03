Выборы в Нижегородской области пройдут в течение трех дней Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Выборы в Нижегородской области пройдут в течение трех дней. Об этом сообщили в избирательной комиссии Нижегородской области.

По словам председателя избирательной комиссии Нижегородской области Маргариты Красилевской, 17,18 и 19 сентября пройдут выборы в Госдуму, Заксобрание Нижегородской области и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований более чем в 30-ти муниципалитетах области.

Избирательные участки будут работать на протяжении трех дней - с 08:00 до 20:00.

Отмечается, что такая мера принята в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. "В помещениях для голосования будут организованы места для дезинфекции рук, линии-указатели помогут обеспечить бесконтактное передвижение, контактные поверхности будут дезинфицироваться", - отметила Маргарита Красилевская.

Также она добавила, что Нижегородская область вошла в число семи субъектов России, где также пройдет дистанционное электронное голосование.

Кроме этого, жители Нижегородской области смогут воспользоваться механизмом "мобильный избиратель". Эта форма голосования позволяет гражданам голосовать по месту пребывания, а не по прописке. Нужно лишь подать заявление о голосовании по месту нахождения, это можно сделать как через территориальную избирательную комиссию (ТИК), так и через МФЦ и портал Госуслуг.

Ранее сообщалось, что в новый состав Заксобрания избираются 50 человек: 25 – по одномандатным округам, 25 парламентариев – по партийным спискам.