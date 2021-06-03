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Общество

Фасад особняка купца Николая Бугрова отреставрировали в Нижнем Новгороде

06 июля 2021 17:25  [2] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде завершена реставрация фасада особняка Николая Бугрова со стороны Нижне-Волжской набережной. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Напомним, в здании, являющимся объектом культурного наследия, в настоящее время располагается Детская художественная школа № 1. Специалисты рассказали, что в ходе работ выполнили реставрацию трещин, пояски и подоконных отливов. Цветовая гамма была выбрана совместно с педагогами художественной школы.

Юрий Шалабаев рассказал, что работы в историческом здании ведутся в рамках подготовки к 800-летию города. Запланированный объём работ выполнен на 45%. Полностью завершены работы по реставрации фасада со стороны набережной, реставрация декора главной лестницы выполнена на 70%, подрядчик скоро займётся её покраской. Практически завершён монтаж кровли, реставрация дверных полотен и внутренняя отделка помещений. Электрика смонтирована на 90%.

Мэр напомнил, что перед реставраторами стоит главная задача – максимально сохранить все исторически ценные элементы и конструкции. Так, особое внимание специалистов приковано к реставрации работающих печей, которые отделаны изразцами ручной работы, выполненными по заказу владельца особняка, а также литых чугунных колонн, паркета 1914 года и лепнины, реставрация которой сейчас завершается.

Директор Детской художественной школы № 1 Владимир Колесников уточнил, что здание постройки XIX века последний раз капитально ремонтировали в конце 80-х годов ХХ века, и к настоящему времени сильно нуждалось в ремонте.

Дом Н.А. Бугрова расположен на Нижне-Волжской набережной, д.14, здание является объектом культурного наследия регионального значения, примером эклектики в архитектуре зданий контор конца XIX – начала XX века. Объект входит в состав комплекса городской усадьбы Н.А. Бугрова, последнего представителя нижегородского предпринимательского рода Бугровых.

Здесь с 1889 по 1911 год жил купец 1-ой гильдии, мануфактор-советник, крупный хлебопромышленник, кавалер 4-х орденов и медалей Российской Империи, гласный городской Думы, известный своим меценатством Николай Бугров.

Электронный аукцион на выполнение работ по реставрации ОКН, был объявлен МКУ "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" в сентябре 2020 года.

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Теги:
800-летие окн Реставрация
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