Более 200 пар захотели пожениться в день 800-летия Нижнего Новгорода

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В Нижегородской области в первом полугодии текущего года было зарегистрировано 7 355 браков. Это на 42,5% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова на пресс-конференции, посвящённой итогам работы в первом полугодии 2021 года.
Ольга Краснова также рассказала, что летом 2020 года в Нижегородской области было зарегистрировано около 7 тысяч браков, а летом 2021 года планируется провести порядка 8,5 тыс церемоний бракосочетания.
Многие нижегородцы для торжественной церемонии специально выбрали "красивые даты". Так, на 7.07.2021 на территории региона назначена регистрация 220 пар, а 8.07.2021 - в День семьи, любви и верности - свои отношения планируют узаконить ещё 106 пар.
На регистрацию в День города - 21.08.2021 - в Нижнем Новгороде подали заявление 230 пар.
Также руководитель ЗАГС Нижегородской области сообщила, что 31.12.2021 также будет проводиться государственная регистрация браков, хотя этот день и объявлен выходным.
Напомним, вручение памятной медали новорождённым "Родившемуся в Нижегородской области" началось в Нижегородской области. Право на получение памятного знака имеют семьи с новорождёнными детьми, регистрация рождения которых произведена органами ЗАГС Нижегородской области, при условии рождения с 1 января 2021 года. Вручение медалей планируется проводить во всех отделах ЗАГС Нижегородской области.
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