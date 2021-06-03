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Общество

Названы самые редкие и самые популярные имена новорождённых в Нижегородской области

06 июля 2021 19:38  [246] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Добрыня и Златомира вошли в число наиболее редких имён для новорождённых в Нижегородской области в 2021 году. Об этом рассказала начальник главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова на пресс-конференции 6 июля.

В число необычных мужских имён, которыми нижегородские родители называли малышей, вошли также Добрыня, Прохор, Корней, Май, Август, Остап, Марс, Фома, Оскар, Эдгар, Архип, Спартак.

Среди редких имён для девочек значатся Владлена, Марфа, Лукерья, Веста, Матильда, Стефанида, Офелия, Матрена, Божена, Ассоль, Ариадна, Златослава, Паулина.

А вот самыми популярными именами в первом полугодии 2021 года в Нижегородской области стали Артём и София: такие имена получили 341 мальчик и 301 девочка.

Также среди самых популярных мужских имён значатся Михаил, Александр, Максим, Иван, Тимофей, Дмитрий и Егор. Для новорождённых девочек родители чаше всего выбирали имена называли Виктория, Анна, Мария, Ксения, Евгения и Полина.

Кроме того, в 2021 году на территории Нижегородской области было зарегистрировано 12 мальчиков с именем Серафим и 6 девочек с именем Серафима. В регионе также зарегистрированы 25 Петров и одна Феврония, 30 Русланов и 4 Людмилы, два мальчика с именем Виталий и одна девочка с именем Виталия, а на 7 Адамов в Нижегородской области приходится 207 девочек с именем Ева.

Ольга Краснова отметила, что имена Наталья и Елена также перешли в категорию редких: ими было названо менее 30 родившихся в регионе девочек.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области за шесть месяцев текущего года было зарегистрировано 7 355 браков.

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Теги:
Дети ЗАГС Рождаемость
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