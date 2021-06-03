"Доброрубли" начисляются нижегородцам за прохождение вакцинации Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Доброрубли" начисляются нижегородцам за прохождение вакцинации. Об этом рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в ходе брифинга для СМИ 6 июля 2021 года.

"Эта программа уже давно действует. Мы синхронизировали базы по тем, кто прошел вакцинацию, с приложением "Карта жителя Нижегородской области", - сказал он.

Всем, кто прошел вакцинацию, начисляется 200 "доброрублей", которые нижегородцы могут потратить на свое усмотрение. К примеру, для занятий спортом или совершения покупок.

"Мы хотим увеличить количество локаций, где можно будет эти "доброрубли" применить. Но для меня денежная мотивация — не главное. Чтобы человек начал заботиться о своей жизни, он должен выиграть автомобиль? Коллеги, мы о чем? Речь идет о жизни и смерти", - резюмировал министр.

Напомним, что сервис "Карта жителя Нижегородской области" состоит из портала nn-card.ru и одноименного мобильного приложения на системах Android и IOS. Потратить "доброрубли" можно на предложения партнеров в разделе "Добромаркет".