Обновленный кабинет ортодонта открылся в детской стоматологии на Б.Покровской

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Обновленный ортодонтический кабинет открылся в детской стоматологии на Большой Покровской. Об этом сообщили в минздраве Нижегородской области.
Согласно информации, теперь нашим пациентам и их родителям будет гораздо более комфортно посещать врача и получать необходимую помощь. Ортодонтическое лечение здесь проходят более двух тысяч юных нижегородцев. Ежедневно в рамках ОМС происходит консультация порядка 20 человек.
По словам главврача больницы, до этого лечебный кабинет ремонтировался более 10 лет назад, в 2009 году.
В текущем году ремонт был осуществлен за счет собственных средств лечебного учреждения: затраты составили 1,15 млн рублей.
Напомним, что государственная стоматология Нижегородской области включилась в программу онкоскрининга.
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