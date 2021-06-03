Обновленный кабинет ортодонта открылся в детской стоматологии на Б.Покровской Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Обновленный ортодонтический кабинет открылся в детской стоматологии на Большой Покровской. Об этом сообщили в минздраве Нижегородской области.

Согласно информации, теперь нашим пациентам и их родителям будет гораздо более комфортно посещать врача и получать необходимую помощь. Ортодонтическое лечение здесь проходят более двух тысяч юных нижегородцев. Ежедневно в рамках ОМС происходит консультация порядка 20 человек.

По словам главврача больницы, до этого лечебный кабинет ремонтировался более 10 лет назад, в 2009 году.

В текущем году ремонт был осуществлен за счет собственных средств лечебного учреждения: затраты составили 1,15 млн рублей.

Напомним, что государственная стоматология Нижегородской области включилась в программу онкоскрининга.