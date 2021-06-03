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Общество

Благоустройство сквера Славы на Автозаводе выполнено на 85%

07 июля 2021 15:40  [35] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Работы по благоустройству территории второй очереди сквера Славы в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" выполнено более чем на 85%. Об этом сообщили в городской администрации.

Глава администрации Автозаводского района Александр Нагин рассказал, что уже установлено 98% бордюров, мощение брусчаткой выполнено на 85%, полностью смонтированы опоры освещения. Кроме того, подрядная организация приступила к устройству памп-трека и укладке газона.

Всего же в Автозаводском районе по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда" благоустраивается 113 тыс. кв.м территории четырёх общественных пространств. На эти цели выделено 124 млн рублей.

В частности, на территории вдоль озера по улице Пермякова идёт устройство основания под пешеходную дорожку и под спортивную площадку. На бульваре по улице Школьная продолжается укладка брусчатки, установлены новые фонари. На территории Культбазы ведутся работы прокладке пешеходных дорожек.

За тем, как ведутся работы, пристально следят местные жители, принимавшие активное участие в голосовании и общественных обсуждениях в 2020 году.

"Мы в постоянном контакте с активными, инициативными жителями. Во время ежедневных инспекционных выездов рабочей группы отвечаем на все вопросы, подробно рассказывая об этапах работ по благоустройству", - добавил глава района Александр Нагин.

В Нижнем Новгороде по нацпроекту "Жильё и городская среда" к 800-летию запланировано благоустройство более 30 пространств, а также высадка деревьев и цветов, ремонт фасадов и дорог, установка лавочек и воркаутов. "Нижегородцы к юбилею должны получить благоустроенный, чистый и светлый город", – заявил Юрий Шалабаев.

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Теги:
800-летие Благоустройство фкгс
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