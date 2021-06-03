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Скорость движения электросамокатов в парках и на набережных Нижнего Новгорода снижена до 15 км/ч. Об этом сообщили в мэрии города.
Согласно информации, глава города Юрий Шалабаев и руководители компаний-операторов ООО "Вуш", ООО "ЮрентБайк.ру" и ИП Архипов П.С подписали соглашение по работе самокатов в городе.
"Проблематика идентична для всех городов-миллионников, где есть такой сервис. Самое главное – это снижение риска возникновения ДТП с участием людей, передвигающихся на электросамокатах, и обеспечение безопасности жизни и здоровья как пешеходов, так и самих пользователей СИМ", - сказал Юрий Шалабаев.
Для уменьшения количества ДТП принято решение об ограничении скорости движения самокатов до 25 км/ч, а территориях с интенсивным пешеходным движением, например, на главной пешеходной улице - ул. Большой Покровской, ул. Рождественской, Нижне-Волжской набережной, а также в городских парках - до 15 км/ч.
Кроме того, вводится запрет на размещение и движение самокатов на территории Нижегородского кремля.
Ранее сообщалось, что самокаты можно будет заряжать на зарядных станциях для электротранспорта в Нижнем Новгороде.
В ближайшее время в регионе установят пять электрозарядных станций, которые начнут работать уже 10 июня. До конца 2021 года планируется установка порядка 90 зарядных станций для общественного и городского транспорта.
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