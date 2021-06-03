Нижегородцев пригласили сыграть в спектакле к 800-летию города Культура и отдых

Фото: ЦТМ

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Центр театрального мастерства (ЦТМ) приглашает нижегородцев принять участие в спектакле к 800-летию города. Об этом рассказали в театре.

Согласно информации, это будет спектакль о Нижнем Новгороде. Предварительное название - "Герои среди нас".

Автором идеи выступил художественный руководитель ЦТМ Евгений Пыхтин.

Проект ЦТМ будет кросс-жанровым - он включит в себя театр горожан, документальные и перформативные практики, а также искусство инсталляции. Кроме отобранных из числа горожан участников, в спектакле будут заняты актеры нижегородских театров.

Подготовка спектакля будет осуществляться с 12 июля по 5 августа, преимущественно в вечернее время. Показы запланированы на 4 и 5 августа на одной из площадок Нижнего Новгорода.

Спектаклю будет предшествовать образовательная программа под руководством режиссера Никиты Бетехтина и хореографа Сергея Тонышева. В ходе нее будущие актеры примут участие в бесплатных тренингах по пластике, документальному театру и перформативным практикам.

Заявку на участие могут подать нижегородцы старше 16 лет.

"Род деятельности человека и наличие опыта в театральных практиках значения не имеют. Важно желание исследовать себя и других и активно включиться в процесс", - сообщили в ЦТМ.

Заявки принимаются до 10 июля включительно по электронному адресу: ctm.teatr@gmail.com. От потенциальных участников постановки требуется подготовить видеовизитку (на 1-2 минуты), в которой нужно рассказать:

1) О себе (возраст, деятельность, хобби);

2) Участвовали ли вы в социальных проектах (культура, благоустройство и другие сферы) в Нижнем Новгороде, и, если да, каким был ваш опыт?

3) Любите ли вы Нижний Новгород и, если да, почему?

4) Любую историю из жизни.

Результаты конкурсного отбора станут известны 11 июля.

На первой встрече участникам нужно будет показать справку о вакцинации либо о наличии антител к коронавирусу.

Добавим, что спектакль создается в рамках проекта "Имя Нижнего" при поддержке АНО "Центр 800", министерства культуры Нижегородской области и НГИАМЗ.

СПРАВКА:

Театр горожан – тип театра, подразумевающий внимание к локальному контексту, проблемам местных сообществ, практикам построения коммуникаций внутри группы и творческому и социальному высказыванию каждого участника, не являющегося профессиональным актером, от своего имени.

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