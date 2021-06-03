Денис Егоров проверил ход подготовительных работ по расчистке реки Борзовки в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров провел выездное совещание по вопросу реализации разработки проектно-сметной документации на расчистку реки Борзовки в Нижнем Новгороде. В мероприятии приняли участие глава Ленинского района Нижнего Новгорода Александр Кулагин, первый заместитель главы Ленинского района Нижнего Новгорода Андрей Житников, а также директор ОАО "Реал-Кстово" Артем Патрин и заместитель директора ООО "СК "Альянс" Константин Буров.

Выездная комиссия осмотрела предполагаемые места, где планируется обезвоживание донных отложений, выгрузка мусора, размещение строительного городка. На данный момент проект проходит стадию корректировки, специалисты пытаются найти лучшие варианты предложенных технических решений и сметных расчетов.

"Проектная документация должна содержать разработку нескольких вариантов выполнения работ, чтобы можно было сравнить и выбрать наиболее экономически выгодный вариант. Необходимо определить состав и загрязнения донных отложений, а также классификацию их опасности - это является основой для последующего размещения отходов на полигонах. После разработки проектно-сметной документации мы рассчитываем получить положительное заключение государственной экспертизы и подать заявку на включение этих мероприятий в федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология". Закончить расчистку планируем в течение двух лет", – рассказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Протяженность р. Борзовки составляет более 5 км, ранее на ее берегах было обнаружено большое количество мусора. Как ранее отмечала депутат городской думы Нижнего Новгорода Татьяна Скоробогатова, "к решению проблемы необходимо подходить комплексно" и прежде, чем очищать саму реку, привести в порядок ее берега.

"В этом году совместно с жителями Нижнего Новгорода была проведена большая работа по уборке территории, в том числе в рамках масштабных субботников совместно с минэкологии региона и муниципалитетом", – добавила Татьяна Скоробогатова.

Так, 22 мая в рамках празднования Дня Волги прошел экологический субботник по очистке берега реки Борзовки недалеко от Станкозаводского парка, где было убрано свыше двух тонн мусора. Субботник проходил в рамках всероссийской акции "Вода России", которая была организована по всей стране в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" при поддержке АНО "Национальные приоритеты".

"Также весной этого года жители ЖК "Октава" провели три субботника. Кроме того, в рамках выделенного финансирования с берегов реки Борзовки в районе улиц Космонавта Комарова и Юпитерской вывезено 1000 куб. м мусора. Силами подрядной организации при участии инициативных жителей был убран мусор в районе ул. Таганской. Мы планируем продолжать эту работу. Здесь также важно участие жителей, которые должны относиться бережно к водному объекту", – рассказал глава Ленинского района Нижнего Новгорода Александр Кулагин.

Напомним, в 2020 году при поддержке Федерального агентства водных ресурсов получено разрешение на разработку проектно-сметной документации по очистке трех рек в регионе – Борзовки в Нижнем Новгороде, Княгининки и Имзы в Княгининском районе. В ноябре 2020 года по итогам аукциона подрядчиком для разработки проекта на расчистку Борзовки стало ООО "СК "Альянс", по рекам Имза и Княгининка – краснодарское ООО "Научно-производственное объединение "Система".

Реализация национального проекта "Экология" в рамках Указа президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года. В Нижегородской области в рамках нацпроекта "Экология" реализуется федеральная программа "Сохранение уникальных водных объектов". По этой программе в 2021 году будут расчищены русла рек Тёша, Сатис и Вичкинза. Работы также вошли в перечень мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас — Дивеево — Саров".