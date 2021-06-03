Авиашоу Кубка России по самолетному спорту за 7 млн рублей пройдет в Нижем Новгороде Спорт

Фото: НИА Нижний Новгород (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Авиашоу Кубка России по самолетному спорту пройдет в Нижем Новгороде 12-15 августа. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий объявила электронный конкурс по поиску подрядчика, который организует авиашоу.

Согласно документации, шоу должно проходить над акваторией реки Волга в районе острова напротив стадиона "Нижний Новгород". Пилоты пройдут воздушную трассу, состоящую из четырех ворот с выполнением фигур высшего пилотажа. Время нахождения самолета в воздухе от взлета до посадки – около 12 минут.

В частности, планируется выполнение таких фигур пилотажа, как восьмерка горизонтальная, косая петля, роспуск группы в разные стороны, встречный проход двух самолетов, ножницы из двух самолетов, вентилятор, групповой проход.

В шоу примут участие самолеты: Су-26, Су-29, Як-55, Сп-55, EXCTRA-330, L-29, L-39.

Начальная (максимальная) цена контракта - 6,9 млн рублей.

Подрядчика определят 14 июля.

Ранее сообщалось, что более 70 млн рублей будет направлено на проведение спортивных мероприятий – кубка России по триатлону, чемпионата мира по скейтбордингу, кубка России по самолетному спорту – в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода.