Проекты студентов политеха будут реализованы на проблемных дорогах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Выпускники НГТУ имени Р.Е. Алексеева в своих дипломных работах, представленных на защиту в этом году, решали задачи улучшения пропускной способности нижегородских дорог, обеспечить безопасность пешеходов, а также ликвидировать очаги аварийности. В государственной экзаменационной комиссии по приёмке выпускных квалификационных работ по специальности "Организация безопасности дорожного движения" приняли участие специалисты ЦОДД Нижнего Новгорода.

Как рассказали в городской администрации, студенты разработали проекты организации дорожного движения на конкретных улицах Нижнего Новгорода.

Заместитель директора ЦОДД Алексей Холин пояснил, что между ведомством и университетом налажены взаимовыгодные связи: студенты получают профессиональные консультации и помощь специалистов, а взамен Центру организации движения предлагаются свежие, нестандартные идеи по решению транспортных проблем. Кроме того, самые перспективные студенты приглашаются на работу в учреждение.

Среди наиболее интересных проектов оказался вариант организации движения на пересечении улиц Свободы, Хальзовской и Большой Починковской в Сормовском районе, который отличается сложной дорожной ситуацией. Выпускник предложил организовать круговое движение в этом месте и перенести остановочные пункты и пешеходные переходы от перекрестка, а также оборудовать заездные карманы для остановки автобусов.

Также специалистов ЦОДД заинтересовала новая схема движения транспорта, направленная на снижение аварийности на перекрестке улицы Дружбы и улицы Кировской в Ленинском районе. Студентка предложила установить светофорный объект на перекрестке, высчитала временные фазы, необходимые для беспрепятственного движения транспортных и пешеходных потоков.

"Самые удачные проекты студентов будут реализованы на дорогах города", - заявил Алексей Холин.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на улице Большой Покровской на участке от дома №1 на площади Максима Горького до дома №2 на улице Малая Покровская изменился способ парковки автомобилей.