Способ парковки автомобилей изменился на отрезке улицы Большой Покровской Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде на улице Большой Покровской на участке от дома №1 на площади Максима Горького до дома №2 на улице Малая Покровская изменился способ парковки автомобилей. Теперь на этом отрезке дороги можно парковать автомобиль только вдоль проезжей части. Об этим сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Ранее здесь можно было останавливаться и парковаться под углом к проезжей части - это подтверждали соответствующие дорожные знаки. В департаменте уточнили, что эти информационные таблички демонтированы.

Специалисты дептранса пояснили, что данные меры приняты для улучшения пропускной способности улицы, поскольку на ней во время благоустройства был расширен тротуар. Да и сами работы по обустройству территории ещё не завершены, и проезжая часть по этой причине временно заужена.

Водителям нужно быть внимательными при движении и парковке на данном участке и выполнять требования дорожных знаков. К тому же, "Центр безопасности дорожного движения" будет контролировать соблюдение здесь ПДД с помощью передвижной камеры фотовидеофиксации нарушений.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничили на ул. Головнина до 12 августа.

Кроме того, с 21 июля на улицах 1-я Оранжерейная и Тимирязева в Советском районе Нижнего Новгорода будет введён запрет на движение, а также остановку и стоянку транспортных средств из-за строительства многоквартирного дома.