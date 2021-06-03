Глеб Никитин поздравил с Днём семьи, любви и верности супружескую пару Васягиных Общество

Фото: Юлия Горшкова, ИА «Время Н»

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 8 июля поздравил с Днём семьи, любви и верности супружескую пару Васягиных. Юрий Павлович и Лилия Семёновна вступили в брак 66 лет назад - 28 января 1955 года – в отделе ЗАГС Канавинского района города Горького.

Глава региона лично встретился с семьёй Васягиных во дворе их дома на улице Даргомыжского в Нижнем Новгороде.

Он посетовал, что из-за пандемии не удалось поздравить супругов с 65-летней годовщиной создания их семьи. В прошлом году пришлось отложить и традиционный бал юбиляров семейной жизни. И хотя в этом году его удалось организовать, он прошёл с серьёзными ограничениями.

"В нынешней обстановке лучше свести риск к минимуму", - подчеркнул Глеб Никитин.

Поздравляя супругов Васягиных, губернатор Нижегородской области отметил, что прочная и долговечная семья – это великая работа, поскольку нужно уметь уступать, подстраиваться друг под друга, проявлять терпение и мудрость.

"Не каждому это дано, а у вас получилось. Каждый из вас сам по себе – человек уважаемый, состоявшийся. У каждого за плечами – многолетний трудовой опыт, признание в профессии. Но как единое целое, как семья вы оказались ещё более успешными людьми. Хотелось бы, чтобы такая жизнь была нормой и для большинства наших сограждан. Ваша семья – это образец для всех, кто готовится вступить в брак", - добавил Глеб Никитин.

Кстати, 6 июля исполнилось Юрию Павловичу исполнилось 92 года, а 13 июля Лилия Семеновна отметит своё 89-летие.

Губернатор вручил Юрию и Лилии Васягиным медаль "За любовь и верность".

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в первом полугодии текущего года было зарегистрировано 7 355 браков - 'то на 42,5% больше аналогичного периода прошлого года. Многие нижегородцы для торжественной церемонии специально выбрали "красивые даты". Так, на 7.07.2021 на территории региона назначена регистрация 220 пар, а 8.07.2021 - в День семьи, любви и верности - свои отношения планировали узаконить ещё 106 пар. На регистрацию в День города - 21.08.2021 - в Нижнем Новгороде подали заявление 230 пар.