Тридцать единиц коммунальной техники переданы Нижнему Новгороду Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Тридцать единиц коммунальной техники переданы Нижнему Новгороду. Об этом сообщает корреспондент агентства с места событий - с церемонии передачи ключей на площади Минина и Пожарского.

Согласно информации, город получил первые 30 из 200 единиц техники, в том числе самосвалы, тракторы, автопогрузчики, подметальные машины и др.

Вся остальная техника поступит в город до 1 октября.

Как отметил губернатор региона Глеб Никитин, такого обновления техники не было в регионе с 2013 года.

Мэр города Юрий Шалабаев в свою очередь отметил, что по итогам зимы коммунальные службы пришли к выводу, что имеющейся в распоряжении города техники недостаточно для качественной уборки снега.

По словам мэра, на платформе Лобачевский в режиме онлайн любой желающий сможет отследить маршрут движения конкретного автомобиля и при необходимости оставить жалобу на некачественную уборку снега.

Ранее сообщалось, что на закупку техники выделено 1,6 млрд рублей.