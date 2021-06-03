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Тридцать единиц коммунальной техники переданы Нижнему Новгороду. Об этом сообщает корреспондент агентства с места событий - с церемонии передачи ключей на площади Минина и Пожарского.
Согласно информации, город получил первые 30 из 200 единиц техники, в том числе самосвалы, тракторы, автопогрузчики, подметальные машины и др.
Вся остальная техника поступит в город до 1 октября.
Как отметил губернатор региона Глеб Никитин, такого обновления техники не было в регионе с 2013 года.
Мэр города Юрий Шалабаев в свою очередь отметил, что по итогам зимы коммунальные службы пришли к выводу, что имеющейся в распоряжении города техники недостаточно для качественной уборки снега.
По словам мэра, на платформе Лобачевский в режиме онлайн любой желающий сможет отследить маршрут движения конкретного автомобиля и при необходимости оставить жалобу на некачественную уборку снега.
Ранее сообщалось, что на закупку техники выделено 1,6 млрд рублей.
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