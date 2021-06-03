Цех по изготовлению пилетов в Урене потушили спустя несколько часов Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Цех по изготовлению пилетов (прим. также "пеллетов" - гранулированный вид твердого топлива) в Урене потушили спустя несколько часов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар произошел 8 июля по адресу ул. Механизаторов, 45. На момент прибытия пожарных горела кровля на площади 500 кв.м. В 17:18 спасатели объявили о ликвидации открытого горения, в 16:10 пожар был локализован на той же площади. В 19:28 его удалось полностью потушить.

Согласно информации, из здания эвакуировали 25 человек. В результате происшествия никто не пострадал.

Для ликвидации последствий пожара привлекались 45 человек и 16 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Нижегородской области – 17 человек и 5 единиц техники.

Отметим, что прокуратура Нижегородской области организовала проверку по данному факту. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.