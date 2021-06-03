ЦБ РФ отобрал шорт-лист нижегородских символов для новых тысячных банкнот Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Центральный банк России отобрал шорт-лист символов Нижнего Новгорода, которые могут появиться на новых тысячных банкнот. Об этом сообщается на сайте банка.

По мнению экспертов, на лицевой стороне необходимо разместить изображение Нижегородского кремля, Главного ярмарочного дома или памятника Максиму Горькому работы скульптора Веры Мухиной. Также в шорт-лист вошли некоторые другие знаковые объекты, о которых не сообщается.

Для оборотной стороны банкноты эксперты предлагают изображение реки Волга с идущими по ней судами различных типов. Также рассматривается вариант изображения там татарстанского заповедника "Городище Булгар" и разных объектов Казани.

"Мы надеемся, что совет директоров Банка России до конца этого года, может быть даже уже осенью, сможет сделать окончательный выбор объектов, которые будут положены в основу дизайна модернизируемых банкнот", - сказал заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

Напомним, что в 2021–2025 годах планируется поэтапная модернизация банкнот с целью повышения их качества. В этот период, будут разработаны и выпущены в обращение шесть банкнот с усовершенствованным защитным комплексом и современным дизайном.

Предполагается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1 тысяча и 5 тысяч рублей, в 2024 году — 500 рублей, в 2025 году — 10 и 50 рублей.