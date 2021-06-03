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Общество

"Почта всегда играла огромную роль в России", - Глеб Никитин

11 июля 2021 08:44  [61] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с днем российской почты.

"С давних времен люди нуждались в том, чтобы передавать из одного населенного пункта в другой письма, документы или посылки. Государства, обладавшие качественной почтовой связью, имели серьезные конкурентные преимущества и развивались быстрее соседей. Прошли века, но почта не теряет своего значения. Меняется структура и технологии работы, но суть и миссия остаются прежними – соединять людей, невзирая на расстояния", - говорится в его поздравлении.

"В России почта всегда играла огромную роль. Достаточно вспомнить подвиги ваших коллег-предшественников в годы Великой Отечественной войны. С замиранием сердца люди ждали письма от родных и близких. Весточки с фронта хранили и берегли - они дарили тем, кто ждал своих солдат, надежду и веру в победу", - отметил Глеб Никитин.

"Сегодня ваша профессия все так же связана с постоянным взаимодействием людьми. Многие, особенно пожилые, знают своих почтальонов по имени и всегда рады встречам с ними. Спасибо каждому из вас за то, что относитесь к своей работе с душой. В профессиональный праздник желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия. Пусть доброта и внимание к окружающим всегда возвращаются вам", - резюмировал глава региона.

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