Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 9 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
09 июля 2021 11:16  [41] "Появление трассы М-12 положительно отразится на Нижегородской области", - Глеб Никитин
09 июля 2021 10:51  [89] Более 86 млн рублей выделят на подсветку Молитовского моста в Нижнем Новгороде
09 июля 2021 10:44  [86] Более 100 школ и детсадов Нижнего Новгорода уже приняты к новому учебному году
09 июля 2021 08:42  [170] Жители 19 домов временно остались без света в Нижнем Новгороде
08 июля 2021 19:15  [493] Тридцать единиц коммунальной техники переданы Нижнему Новгороду
08 июля 2021 18:52  [452] Память директора Дворца детского творчества им. В.П. Чкалова Надежды Белик предложили увековечить
08 июля 2021 18:35  [410] Евгений Люлин принял участие в работе круглого стола по вопросам социальной поддержки многодетных семей
08 июля 2021 18:26  [410] Более 10 домов-ОКН будет отремонтировано в центре Нижнего Новгорода по программе капремонта
08 июля 2021 18:12  [389] Нижегородский пищепром увеличил производство продуктов питания почти на 10% за 5 месяцев 2021 года
08 июля 2021 17:17  [477] Цех по изготовлению пилетов горит в Урене
Общество

"Появление трассы М-12 положительно отразится на Нижегородской области", - Глеб Никитин

09 июля 2021 11:16  [41] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Появление трассы М-12 положительно отразится на Нижегородской области", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя ход работ по строительству трассы.

Согласно информации, 8 июля 2021 года состоялся ввод в эксплуатацию центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области. Из центрального пункта управления ЦКАД президент России Владимир Путин наблюдал за пуском движения по заключительному участку магистрали.

Параллельно заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин информировал президента о ходе строительства трассы М-12 Москва – Казань и проработке маршрута автодороги Казань – Екатеринбург. В формате видеоконференцсвязи участие в мероприятии принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Для нас очень важно, что президент и правительство России уделяют такое внимание строительству транспортной инфраструктуры. Появление трассы М-12, безусловно, положительно отразится на социально-экономическом развитии целого ряда регионов и, в частности, Нижегородской области", - отметил Глеб Никитин.

Как сказал глава региона, по территории Нижегородской области проходят 4-й, 5-й и 6-й этапы трассы общей протяженностью более 277 километров. Трасса идет по территории шести муниципальных районов и двух городских округов. В этих муниципальных образованиях проживает около 230 тысяч человек. Там зарегистрировано более 3 тысяч крупных и средних предприятий и организаций. Также эти территории имеют особое значение для развития сельского хозяйства области. На их долю приходится пятая часть всего сельскохозяйственного производства региона.

"На сегодняшний день уже есть подтверждение реализации ряда крупных инвестиционных проектов до 2024 года с объемом инвестиций более 20 миллиардов рублей. Также строительство скоростной автомагистрали положительно скажется на увеличении туристского потока в наш регион благодаря повышению уровня транспортной доступности. Развитие объектов придорожного сервиса позволит создавать автотуристские кластеры и развивать автотуризм. Трасса пройдет рядом с паломническо-туристическим кластером "Арзамас – Дивеево – Саров", - добавил Глеб Никитин.

Отмечается, что структурные подразделения правительства Нижегородской области организовали взаимодействие с представителями ГК "Автодор" и подрядных организаций для оперативного решения всего комплекса вопросов, возникающих в ходе проектирования и строительства автодороги М-12. По оценке, Нижегородская область обеспечена местными строительными материалами (песком и щебнем) для реализации проекта строительства автодороги М-12.

СПРАВКА:
Трасса М-12 "Москва – Казань" (протяженность - 794 км) – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую.

Нижегородский участок протяженностью около 280 км пройдет по территории 6 муниципальных районов и 2 городских округов.

Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Размер уставного капитала 100 тысяч руб. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Дороги м-12
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph