"Появление трассы М-12 положительно отразится на Нижегородской области", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Появление трассы М-12 положительно отразится на Нижегородской области", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя ход работ по строительству трассы.

Согласно информации, 8 июля 2021 года состоялся ввод в эксплуатацию центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области. Из центрального пункта управления ЦКАД президент России Владимир Путин наблюдал за пуском движения по заключительному участку магистрали.

Параллельно заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин информировал президента о ходе строительства трассы М-12 Москва – Казань и проработке маршрута автодороги Казань – Екатеринбург. В формате видеоконференцсвязи участие в мероприятии принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Для нас очень важно, что президент и правительство России уделяют такое внимание строительству транспортной инфраструктуры. Появление трассы М-12, безусловно, положительно отразится на социально-экономическом развитии целого ряда регионов и, в частности, Нижегородской области", - отметил Глеб Никитин.

Как сказал глава региона, по территории Нижегородской области проходят 4-й, 5-й и 6-й этапы трассы общей протяженностью более 277 километров. Трасса идет по территории шести муниципальных районов и двух городских округов. В этих муниципальных образованиях проживает около 230 тысяч человек. Там зарегистрировано более 3 тысяч крупных и средних предприятий и организаций. Также эти территории имеют особое значение для развития сельского хозяйства области. На их долю приходится пятая часть всего сельскохозяйственного производства региона.

"На сегодняшний день уже есть подтверждение реализации ряда крупных инвестиционных проектов до 2024 года с объемом инвестиций более 20 миллиардов рублей. Также строительство скоростной автомагистрали положительно скажется на увеличении туристского потока в наш регион благодаря повышению уровня транспортной доступности. Развитие объектов придорожного сервиса позволит создавать автотуристские кластеры и развивать автотуризм. Трасса пройдет рядом с паломническо-туристическим кластером "Арзамас – Дивеево – Саров", - добавил Глеб Никитин.

Отмечается, что структурные подразделения правительства Нижегородской области организовали взаимодействие с представителями ГК "Автодор" и подрядных организаций для оперативного решения всего комплекса вопросов, возникающих в ходе проектирования и строительства автодороги М-12. По оценке, Нижегородская область обеспечена местными строительными материалами (песком и щебнем) для реализации проекта строительства автодороги М-12.

СПРАВКА:

Трасса М-12 "Москва – Казань" (протяженность - 794 км) – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую.

Нижегородский участок протяженностью около 280 км пройдет по территории 6 муниципальных районов и 2 городских округов.

Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Размер уставного капитала 100 тысяч руб. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.