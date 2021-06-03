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Общество

Капитальный ремонт дороги на проспекте Гагарина завершён на 70%

09 июля 2021 17:03  [72] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На сегодняшний день в Нижнем Новгороде по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтировали уже 14 участков дорог. Об этом рассказал глава города Юрий Шалабаев по итогам инспектирования хода работ.

Мэр отметил, что в настоящее время ведутся работы в том числе на проспекте Гагарина. Ремонт проезжей части здесь идёт на двух участках: от площади Лядова до улицы Медицинской и от улицы Медицинской до кинотеатра "Электрон". Старое дорожное покрытие там имело большую колейность.

"Ежедневно здесь проходят порядка 30 тысяч автомобилей, поэтому дал поручение заказчику контролировать сроки окончания работ, которые намечены на 15 июля", - добавил Юрий Шалабаев.

Генеральный директор МКУ "ГУММиД" Андрей Левдиков уточнил, что общая готовность работ на пр. Гагарина оценивается в 70%.

В частности, на участке от пл. Лядова до ул. Медицинской дорожники выполнили устройство тротуаров на 80%, завершают работы по фрезерованию покрытия проезжей части и уже приступили к её устройству. А на участке от ул. Медицинской до "Электрона" полностью готовы тротуары, осталось выполнить асфальтировку дороги.

Подрядчик отчитался, что на проспекте работают четыре укладочных комплекса, которые в ночь укладывают по две тысячи тонн асфальто-бетонной смеси.

Юрий Шалабаев также рассказал, что всего в этом году в Нижнем Новгороде отремонтируют более 100 участков дорог. Капитальный ремонт по нацпроекту ждёт 31 дорогу: за счёт сложившейся экономии в результате конкурсных процедур в этот список удалось добавить ещё четыре участка. Также ремонт на городских дорогах проводится благодаря средствам областного и местного бюджетов, а также по губернаторскому проекту "Вам решать!", отметили в городской администрации.

Напомним, ремонт проезжей части на проспекте Гагарина стартовал 24 июня. Дорожными работами занимается ООО "КапДорСтрой-НН".

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Теги:
Дороги Нацпроект Ремонтные работы
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