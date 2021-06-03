Изменение движения введут на проспекте Гагарина в связи с ремонтом дороги

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Ремонт проезжей части одной из крупнейших магистралей Нижнего Новгорода - проспекта Гагарина - стартовал в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" (БКД). Об этом сообщил директор МКУ "ГУММиД" Андрей Левдиков.
Дорожными работами на проспекте будет заниматься ООО "КапДорСтрой-НН". Подрядчику предстоит отремонтировать два участка, включая местные проезды и примыкания: от площади Лядова до улицы Медицинской, а затем от Медицинской до кинотеатра "Электрон" (протяженность 950 м). Там будет снят старый асфальт и уложен выравнивающий слой из ЩМА-11 (щебеночно-мастичного асфальта).
В администрации Нижнего Новгорода предупредили, что в связи с работами будут вноситься изменения в организацию движения транспорта.
Работы по фрезерованию проводятся как в дневное время, так и в ночное, поскольку подрядчик намерен выполнить работы в сжатые сроки. А вот выравнивающий слой будут укладывать по ночам. Работы планируется завершить 15 июля.
ГУММиД рекомендует руководствоваться временными дорожными знаками и правилами дорожного движения.
Ранее сообщалось, что дорожники уложили новое покрытие на 10 участках дорог в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Всего в этом году проводится ремонт 97 участков дорог во всех районах города.Напомним, движение по транспортной развязке в Ольгине в Нижнем Новгороде откроется уже 25 июня. Затем дорожники завершат работы на примыкающих участках.
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