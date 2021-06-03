"Лукойл" продолжает обновление детских площадок в Кстове Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"Лукойл" продолжает обновление детских площадок в Кстове. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, 8 июля благодаря финансовой поддержке благотворительного фонда компании была торжественно открыта обновленная детская площадка на улице Ступишина в городе Кстово. Праздник с мастер-классами и подвижными играми для юных местных жителей приурочили ко дню семьи, любви и верности.

Два года назад также при поддержке компании на эту площадку была приобретена горка для самых маленьких, а в этом году к ней добавились так любимые детьми качели-гнездо и мини-спортивный комплекс. Установили новые игровые элементы по многочисленным просьбам местных жителей.

Неделю назад новая детская площадка выросла и на пустыре на улице Нижегородской в городе Кстово. Качели, мини-спортивный комплекс, горка – для ребят разных возрастов. Таким образом, этим летом у юных кстовчан появилось больше возможностей для активного отдыха. Все игровые элементы выполнены из современных материалов, имеют необходимые сертификаты и абсолютно безопасны.

"Лето – лучшее время года. И проводить его детям, конечно, нужно на улице за веселыми играми. Компания "Лукойл" всегда поддерживает такие важные и полезные благотворительные проекты. Мы – за активный отдых, здоровый образ жизни и счастливое, беззаботное детство. Особенно радует, что новые игровые элементы на площадках появились совсем недавно, но уже востребованы у ребят. Пусть они дарят детям радость и отличное настроение", – сказал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Заксбрания Нижегородской области Антон Гребень.