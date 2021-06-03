Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 12 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
09 июля 2021 18:10  [84] Нижегородцы смогут обучиться новым цифровым профессиям в 2021 году
09 июля 2021 17:45  [117] "Лукойл" продолжает обновление детских площадок в Кстове
09 июля 2021 16:05  [160] "Политехстрой" вновь выиграл конкурс на право достройки ЖК "Квартал Европейский" в Нижнем Новгороде
09 июля 2021 14:22  [137] Более 20 проектов представлены на конкурс по производству изделий гражданского назначения на АПЗ
09 июля 2021 11:00  [222] Банковские карты "Открытия" признаны лучшими на рынке
09 июля 2021 10:12  [216] Фонды УК "Открытие" занимают лидирующие позиции по доходности по итогам первого полугодия
08 июля 2021 14:10  [579] "МегаФон" увеличил скорость мобильного интернета в Нижегородской области
08 июля 2021 11:58  [529] Клиенты группы банка "Открытие" заработали рекордные 1,5 млрд рублей по стратегии "Купонная"
08 июля 2021 10:10  [486] Банк "Открытие": более 40% жителей ПФО положительно относится к брачным контрактам
08 июля 2021 09:59  [1305] Московская компания благоустроит парк Кулибина в Нижнем Новгороде
Бизнес

"Лукойл" продолжает обновление детских площадок в Кстове

09 июля 2021 17:45  [117] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"Лукойл" продолжает обновление детских площадок в Кстове. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, 8 июля благодаря финансовой поддержке благотворительного фонда компании была торжественно открыта обновленная детская площадка на улице Ступишина в городе Кстово. Праздник с мастер-классами и подвижными играми для юных местных жителей приурочили ко дню семьи, любви и верности.

Два года назад также при поддержке компании на эту площадку была приобретена горка для самых маленьких, а в этом году к ней добавились так любимые детьми качели-гнездо и мини-спортивный комплекс. Установили новые игровые элементы по многочисленным просьбам местных жителей.

Неделю назад новая детская площадка выросла и на пустыре на улице Нижегородской в городе Кстово. Качели, мини-спортивный комплекс, горка – для ребят разных возрастов. Таким образом, этим летом у юных кстовчан появилось больше возможностей для активного отдыха. Все игровые элементы выполнены из современных материалов, имеют необходимые сертификаты и абсолютно безопасны.

"Лето – лучшее время года. И проводить его детям, конечно, нужно на улице за веселыми играми. Компания "Лукойл" всегда поддерживает такие важные и полезные благотворительные проекты. Мы – за активный отдых, здоровый образ жизни и счастливое, беззаботное детство. Особенно радует, что новые игровые элементы на площадках появились совсем недавно, но уже востребованы у ребят. Пусть они дарят детям радость и отличное настроение", – сказал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Заксбрания Нижегородской области Антон Гребень.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЛУКОЙЛ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph