Пожароопасность лесов IV и V класса прогнозируется в регионе 11-15 июля
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Пожароопасность лесов IV и V класса прогнозируется в регионе 11-15 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Прогноз рассчитан на большинство районов региона и Нижний Новгород в частности.
В связи с опасными погодными условиями в спасательном ведомстве готовятся к повышенной вероятности возникновения ЧС, но, по предварительной оценке, не выше муниципального уровня. В частности, может увеличиться количество очагов и площадей природных пожаров, возможно распространение огня на населённые пункты.
Как сообщалось ранее, жара в Нижегородской области 10 июля достигнет +35 градусов.
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