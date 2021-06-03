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Пожароопасность лесов IV и V класса прогнозируется в регионе 11-15 июля

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Пожароопасность лесов IV и V класса прогнозируется в регионе 11-15 июля

Пожароопасность лесов IV и V класса прогнозируется в регионе 11-15 июля

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Пожароопасность лесов IV и V класса прогнозируется в регионе 11-15 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Прогноз рассчитан на большинство районов региона и Нижний Новгород в частности.

В связи с опасными погодными условиями в спасательном ведомстве готовятся к повышенной вероятности возникновения ЧС, но, по предварительной оценке, не выше муниципального уровня. В частности, может увеличиться количество очагов и площадей природных пожаров, возможно распространение огня на населённые пункты.

Как сообщалось ранее, жара в Нижегородской области 10 июля достигнет +35 градусов.

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Теги:
Пожароопасность
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