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Общество

Глеб Никитин и Евгений Дитрих посетили выставочное пространство "Река-Река"

10 июля 2021 18:36  [92] Общество
фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Губернатор Глеб Никитин и гендиректор ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" Евгений Дитрих осмотрели выставочное пространство "Река-Река", расположенное в здании бывшего Речного вокзала (пл. Маркина, д. 15 А). Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, 10 июля

Экспозиция открылась для посещения 9 июля.

"Нижний Новгород и Волга – неразделимые понятия. Речной транспорт в регионе развивается, появляются "Валдаи" и другие типы судов. Уверен, что нижегородцам и гостям города будет интересно познакомиться с историей речного судостроения и судоходства. Тем более, что "Волжское пароходство" - старейшая компания отрасли. Хотел бы еще раз поблагодарить за то, что в год 800-летия появилось такое пространство. Приглашаю всех посетить его", - сказал Глеб Никитин.

"Нижне-Волжская набережная продолжает наполняться жизнью. Прокладываются современные коммуникации, чтобы не было шума генераторов, создаются новые точки питания, места, где можно комфортно посидеть, скоро здесь появится детская площадка. Обновляются и другие набережные. Все это стало возможным благодаря юбилею города", - добавил губернатор.

"Рад, что в преддверии 800-летия на Нижневолжской набережной открылось такое пространство. Гуляя здесь, всегда хочется заглянуть внутрь. Теперь это историческая ключевая точка, где можно познакомиться с историей судостроения и судоходства. Очень интересные материалы. Экспозиция будет расширяться, и, я считаю, это пространство нужно посетить каждому", - отметил Евгений Дитрих.

"История Волжского пароходства неразрывно связана с историей России и, конечно, Нижнего Новгорода. Сегодня мы являемся безоговорочным лидером отрасли в сегменте речных и смешанных грузоперевозок. Открывая к 800-летию двери бывшего Речного вокзала, который был закрыт для всех в последние годы, мы рассказываем жителям и гостям города о развитии судоходства на Волге и становлении самой первой судоходной компании страны, которая и по сей день работает по российским и международным маршрутам, базируясь в столице Поволжья", - подчеркнул генеральный директор Волжского пароходства Юрий Гильц.

Напомним, экспозиция "Река-Река" посвящена развитию водного транспорта на Волге и истории Волжского пароходства. На площади более 300 кв. м представлены модели разных типов судов; мемориал с именами волжских речников, погибших во время Сталинградской битвы; визуализация этапов развития судоходства и жизни отечественного флота.
Главная особенность нового культурно-просветительского объекта заключается в том, что он имеет статус общественного пространства, открытого для жителей и гостей Нижнего Новгорода.

Работа площадки: ежедневно с 8:00 до 21:00. Вход бесплатный.

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Теги:
Глеб Никитин Музеи
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