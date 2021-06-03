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Спорт

Российская сборная по пятиборью завоевала три медали на чемпионате Европы в Нижнем Новгороде

11 июля 2021 09:52  [79] Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Российская сборная по пятиборью завоевала три медали на чемпионате Европы в Нижнем Новгороде.

Перед заключительным днем соревнований в копилке российской сборной три медали – 2 бронзовых и 1 серебряная.

11 июля пройдет смешанная эстафета, в этот же день в 17:35 пройдет церемония награждения призеров и закрытия чемпионата.

10 июля у мужчин состоялись лично-командные соревнования, за победу сражались 37 спортсменов.

Бенс Кардош из Венгрии лидировал в личном первенстве, серебряным призером стал Брис Лубе, бронзовая медаль у венгерского спортсмена Бенса Деметера. Россиянин Максим Кузнецов оказался на 15 месте.

В командном первенстве была лучшей венгерская сборная, второе место у французских пятиборцев, бронзовые медали у белорусов. Российская сборная (Максим Кузнецов, Иван Тарасов, Андрей Зуев) оказалась на 6 позиции.

«Я считаю, что организация чемпионата в Нижнем Новгороде великолепная, прекрасное обслуживание. По мнению иностранцев, такого уровня в последующих соревнованиях для них будет сложно достичь. Здесь идеальное пространство для телевизионных трансляций, новые спортивные комплексы, поле для конкура, современный бассейн и удобная площадка для фехтования. И все это новое!» - сказал вице-президент Олимпийского комитета России, президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов.

По словам Вячеслава Аминова, по итогам встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным они пришли к согласию о возможности проведения чемпионата мира по современному пятиборью в Нижнем Новгороде.

Напомним, чемпионат Европы по современному пятиборью стартовал 5 июля. Соревнования среди 120 сильнейших спортсменов из 16 стран Европы проходят с 5 по 11 июля на территории стадиона "Нижний Новгород" (конкур, лазер-ран), ФОКа "Мещерский" (фехтование) и бассейна "Дельфин" (плавание).

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