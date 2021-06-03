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Общество

История Нижегородской области неразрывно связана с развитием рыбной отрасли, - Глеб Никитин

11 июля 2021 11:48  [59] Общество
Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем рыбака.

Этот праздник отмечается ежегодно во второе воскресенье июля и в этом году приходится на 11 июля, сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

"История региона, который находится на слиянии двух великих русских рек - Оки и Волги - неразрывно связана с развитием рыбной отрасли, главным звеном в которой всегда были и остаются люди: рыбаки, рыбоводы, ученые и сотрудники надзорных органов", - заявил глава региона.

Губернатор поздравил с Днем рыбака всех, кто увлечен рыбалкой, добивается спортивных результатов, осуществляет рыбный промысел, выращивает товарную рыбу, а также охраняет, изучает и восполняет рыбные запасы.

"Желаю крепкого здоровья, удачи и богатых уловов", - заявил Глеб Никитин.

Напомним, с 2018 года в регионе действует программа "Развитие товарной аквакультуры в Нижегородской области", утвержденная губернатором Глебом Никитиным, которая стимулирует интерес к рыбной отрасли как действующих сельхозтоваропроизводителей, так и начинающих.

Также сообщалось, что в 2019 году благодаря программе "Развитие товарной аквакультуры Нижегородской области" произведено 684 тонны рыбной продукции, а к концу 2022 года планируется достичь показателя 766 тонн в год.

В 2020 году в программу были внесены изменения: компенсация затрат на рыбопосадочный материал и покупку кормов заменена на субсидирование в расчете на 1 кг реализованной продукции.

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Теги:
Глеб Никитин Праздники Рыболовство
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