Около 8 млн рублей из облбюджета направят на покупку на воздушной подушке для Лысковского района.
Соответствующее поручение дал губернатор Глеб Никитин.
Напомним, Лысковский район разделен Волгой на две части. В теплое время года на перевозке людей через реку задействован паром, в холодный период использовалось судно на воздушной подушке.
Недавно перевозчик ушел с маршрута. Люди стали жаловаться на трудности транспортного сообщения, ведь протяженность альтернативного маршрута на автомобиле через Бор – это почти 200 км.
"Чтобы обезопасить район от повторения подобных ситуаций, принял решение о выделении средств", - заявил Глеб Никитин.
По словам главы региона, после покупки судно будет передано в муниципальную собственность.
Ранее сообщалось, что паромная переправа на Оке между поселком Тумботино и городом Павлово будет работать бесплатно для пассажиров и личного легкового транспорта.
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