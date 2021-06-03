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Общество

Около 8 млн рублей из облбюджета направят на покупку на воздушной подушке для Лысковского района

11 июля 2021 12:39  [110] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Около 8 млн рублей из облбюджета направят на покупку на воздушной подушке для Лысковского района.

Соответствующее поручение дал губернатор Глеб Никитин.

Напомним, Лысковский район разделен Волгой на две части. В теплое время года на перевозке людей через реку задействован паром, в холодный период использовалось судно на воздушной подушке.

Недавно перевозчик ушел с маршрута. Люди стали жаловаться на трудности транспортного сообщения, ведь протяженность альтернативного маршрута на автомобиле через Бор – это почти 200 км.

"Чтобы обезопасить район от повторения подобных ситуаций, принял решение о выделении средств", - заявил Глеб Никитин.

По словам главы региона, после покупки судно будет передано в муниципальную собственность.

Ранее сообщалось, что паромная переправа на Оке между поселком Тумботино и городом Павлово будет работать бесплатно для пассажиров и личного легкового транспорта.

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Теги:
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