Почти 50 человек утонули в водоемах Нижегородской области с начала лета Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

ГУ МЧС России по Нижегородской области сообщило о 49 утонувших в Нижегородской области с 1 июня.

Согласно предоставленной информации, два несчастных случая произошли 10 июля в Володарском районе. Мужчина 1995 г.р. утонул на реке Лух, мужчина 1980 г.р. на озере Чинарик.

Еще одно ЧП случилось в Гагине на озере Моховое. Погиб мужчина 1982 г.р.

Труп извлекли из водоема 11 июля. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 11 июля в Силикатном озере в Сормовском районе обнаружен мертвый мужчина.

Труп вытащили на берег. В операции, проходившей 11 июля, были задействованы водолазы аварийно-спасательного отряда МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода".