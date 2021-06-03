Итоги чемпионата Европы по современному пятиборью подвели в Нижнем Новгороде Спорт

Фото предоставлено организаторами

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Итоги чемпионата Европы по современному пятиборью подвели в Нижнем Новгороде.

Как сообщают организаторы, 11 июля, в последний день состязаний, состоялась смешанная эстафета. Лучшими стали россияне Кирилл Беляков и Анастасия Чистякова.

По словам победителей, решающими факторами в их победе стали удачное выступление в фехтовании и конкуре. Нижегородец Кирилл Беляков посвятил свою победу семье, а Анастасия Чистякова – своей маме, которая ушла из жизни месяц назад.

Участие в церемонии награждения принял заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

По его словам, турнир подарил нижегородцам очень зрелищный спортивный праздник. Регион предоставил достойные условия для участников чемпионата: площадками по проведению конкура, фехтования и лазер-рана стали спортивные объекты наследия Чемпионата мира по фуболу-2018.

"В этих непростых условиях, связанных с пандемией, необходимо было обеспечить все меры безопасности для спортсменов. Благодарю всех за участие в этом ярком событии, которое стало настоящим подарком к 800-летию Нижнего Новгорода. Вдвойне приятно, что представителям нашей сборной - Кириллу и Анастасии - удалось показать такой высокий результат и успешно преодолеть все испытания. Возможно, немного помогла в этом гостеприимная и отчасти родная для дуэта земля", - сказал Андрей Бетин.

Всего на счету российской команды по результатам выступлений в семи видах программы континентального чемпионата - 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые медали.

"Благодарю губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за великолепную организацию турнира, за новые и современные спортивные комплексы, на которых проходили состязания. Этот чемпионат Европы тем и хорош, что позволил выявить недочеты у российской сборной и провести работу над ошибками, особенно в преддверии Олимпийских игр. Также скажу, что каждый тренер подводит спортсмена к пику формы именно на Олимпиаду, которая является главным стартом в этом году. Поэтому мы ставим задачу перед нашими пятиборцами - однозначно завоевать медали в Токио", - отметил вице-президент Олимпийского комитета России, президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов.

По мнению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, чемпионат Европы по современному пятиборью стал важным этапом в развитии этого вида спорта.

"Региону удалось провести мероприятие самого высокого уровня, продемонстрировать возможности спортивной инфраструктуры и привлечь дополнительное внимание к 800-летию Нижнего Новгорода. Современное пятиборье - яркий и многогранный вид спорта, позволяющий спортсменам развиваться в разных направлениях», - сказал Глеб Никитин.

«Поздравляю наших атлетов, завоевавших медали континентального первенства. Уверен, что впереди у вас - новые вершины!" - добавил губернатор.

"Если говорить об организации турнира, то спортсмены, представители сборных и международной федерации высоко отозвались о проделанной нами работе в условиях дополнительных сложностей, связанных с пандемией", - отметил депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Сватковский.

Напомним, Глеб Никитин предложил провести в Нижнем Новгороде чемпионат мира по пятиборью.

Глава Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов заявил, что очень серьезно относится к идее, высказанной губернатором Нижегородской области.

"Считаю, что если у нас получится привести чемпионат мира в Нижний Новгород, он пройдет на высочайшем уровне”, - сказал глава Федерации современного пятиборья России.