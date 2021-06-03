Глеб Никитин предложил провести в Нижнем Новгороде чемпионат мира по пятиборью Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Глеб Никитин предложил провести в Нижнем Новгороде чемпионат мира по пятиборью.

Глава Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов заявил, что очень серьезно относится к идее, высказанной губернатором Нижегородской области.

Вячеслав Аминов назвал великолепной организацию в Нижнем Новгороде чемпионата Европы по современному пятиборью.

"Мы видим, какая красота в городе, какой подъем, современные спортивные комплексы.Считаю, что если у нас получится привести чемпионат мира в Нижний Новгород, он пройдет на высочайшем уровне”, - сказал глава Федерации современного пятиборья России.

Напомним, чемпионат Европы по современному пятиборью стартовал 5 июля. Соревнования среди 120 сильнейших спортсменов из 16 стран Европы проходят с 5 по 11 июля на территории стадиона "Нижний Новгород" (конкур, лазер-ран), ФОКа "Мещерский" (фехтование) и бассейна "Дельфин" (плавание).

Перед заключительным днем соревнований в копилке российской сборной три медали – 2 бронзовых и 1 серебряная.