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Семилетняя девочка утонула в Ардатовском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о происшествии на воде в озере "Большое" поселка Мухтолово Ардатовского района поступило в ведомство в 00:05 12 июля.
Водолазная группа регионального МЧС извлекла из воды тело 7-летней девочки.
В настоящее время ее тело передано сотрудникам полиции, устанавливаются обстоятельства гибели ребенка.
Напомним, что уже 50 человек утонули в Нижегородской области с начала купального сезона - с 1 июня.
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