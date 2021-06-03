Семилетняя девочка утонула в Ардатовском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Семилетняя девочка утонула в Ардатовском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о происшествии на воде в озере "Большое" поселка Мухтолово Ардатовского района поступило в ведомство в 00:05 12 июля.

Водолазная группа регионального МЧС извлекла из воды тело 7-летней девочки.

В настоящее время ее тело передано сотрудникам полиции, устанавливаются обстоятельства гибели ребенка.

Напомним, что уже 50 человек утонули в Нижегородской области с начала купального сезона - с 1 июня.