Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 12 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
12 июля 2021 13:55  [47] Сальмонеллы обнаружили в полуфабрикатах из мяса птицы нижегородского производителя
12 июля 2021 13:37  [59] Аграрная выставка "День поля-2021" пройдет в Нижегородской области 14-15 июля
12 июля 2021 12:52  [121] Более 75 млн рублей выделено на капремонт в Ардатовской средней школе №2
12 июля 2021 12:38  [126] Зоны охраны установлены для водопроводной станции на улице Черниговской в Нижнем Новгороде
12 июля 2021 12:28  [161] Девять скульптур симпозиума "Вдохновение" будут установлены в Нижнем Новгороде
12 июля 2021 11:52  [245] Еще 26 человек умерли от коронавируса в Нижегородской области за сутки
12 июля 2021 09:55  [264] Жаркая и ясная погода ожидается в Нижегородской области на этой неделе
12 июля 2021 08:55  [562] Внесены изменения в указ: бесплатный проезд для медиков, установлены нормы работы для крупных организаций
11 июля 2021 14:28  [735] Медики озвучили последние данные о заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области
11 июля 2021 12:39  [566] Около 8 млн рублей из облбюджета направят на покупку судна на воздушной подушке для Лысковского района
Общество

Зоны охраны установлены для водопроводной станции на улице Черниговской в Нижнем Новгороде

12 июля 2021 12:38  [126] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Для ОКН регионального значения "Городская водопроводная станция", расположенной в Нижнем Новгороде на улице Черниговской, 30 установлены зоны охраны и требования к градостроительным регламентам. Постановление об этом подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В частности, на прилегающей к ОКН территории разрешено только проведение работ, "направленных на сохранение и восстановление историко-градостроительной среды, а также сохранение, популяризацию и обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия "Городская водопроводная станция".

То есть участок рядом с водонапорной станцией можно только благоустраивать - озеленять, устанавливать информационные стенды, скамейки и другие малые архитектурные формы, а коммуникации проводить только с последующим восстановлением благоустройства.

В охранной зоне ОКН запрещается вести капитальное строительство, ставить киоски и лотки, строить паркинги (за исключением парковки для обслуживания ОКН).

При любом строительстве в непосредственной близости к водонапорной станции потенциальный застройщик обязан предусмотреть в проектной документации раздел по мониторингу и сохранению ОКН.

В управлении госохраны объектов культурного наследия пояснили, что принятие этих ограничений необходимо, чтобы регламентировать хозяйственную деятельность на прилегающей территории и сохранить объект культурного наследия в его исторической среде.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время осуществляется разработка проекта реставрации, который впоследствии ждёт государственная историко-культурная экспертиза. А вот водозаборная башня, расположенная на территории водопроводной станции, отнесена к исторически ценным градоформирующим объектам.

Ранее сообщалось, что Городская водопроводная станция будет отреставрирована в 2021 году. На эти цели выделено 40 млн рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
История окн Охрана
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph