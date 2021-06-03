Зоны охраны установлены для водопроводной станции на улице Черниговской в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Для ОКН регионального значения "Городская водопроводная станция", расположенной в Нижнем Новгороде на улице Черниговской, 30 установлены зоны охраны и требования к градостроительным регламентам. Постановление об этом подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В частности, на прилегающей к ОКН территории разрешено только проведение работ, "направленных на сохранение и восстановление историко-градостроительной среды, а также сохранение, популяризацию и обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия "Городская водопроводная станция".

То есть участок рядом с водонапорной станцией можно только благоустраивать - озеленять, устанавливать информационные стенды, скамейки и другие малые архитектурные формы, а коммуникации проводить только с последующим восстановлением благоустройства.

В охранной зоне ОКН запрещается вести капитальное строительство, ставить киоски и лотки, строить паркинги (за исключением парковки для обслуживания ОКН).

При любом строительстве в непосредственной близости к водонапорной станции потенциальный застройщик обязан предусмотреть в проектной документации раздел по мониторингу и сохранению ОКН.

В управлении госохраны объектов культурного наследия пояснили, что принятие этих ограничений необходимо, чтобы регламентировать хозяйственную деятельность на прилегающей территории и сохранить объект культурного наследия в его исторической среде.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время осуществляется разработка проекта реставрации, который впоследствии ждёт государственная историко-культурная экспертиза. А вот водозаборная башня, расположенная на территории водопроводной станции, отнесена к исторически ценным градоформирующим объектам.

Ранее сообщалось, что Городская водопроводная станция будет отреставрирована в 2021 году. На эти цели выделено 40 млн рублей.